В Кирове судебные приставы продают квартиры должников

Приставы продают квартиры должников в Кирове и других городах области. Фото: pixabay.com

В Кирове судебные приставы выставили на торги жилые помещения, принадлежащие должникам. Информацию сообщили в областном УФССП.

На принудительную реализацию выставили 16 объектов недвижимого имущества. Это квартиры, комнаты и жилые помещения в разных городах области - Киров и его микрорайоны, Вятские Поляны, Котельнич. Стоимость варьируется от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Полный список продаваемых помещений и номера их поручения можно посмотреть по этой ссылке.

Приобрести выставленные на торги квартиры может любой желающий. Узнать, как это сделать, и когда будет проводиться продажа, можно следующим образом:

- на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области или по телефону: 8 (8332) 38-51-88;

- на официальном портале РФ для размещения информации о проведении торгов.