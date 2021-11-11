В Кировской области за сентябрь и октябрь численность волков сократилась на 30 особей

Неконтролируемое размножение волков представляет большую угрозу не только для скота, но для человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области продолжаются мероприятия, направленные на снижение численности популяции волков. За первые два месяца осени охотниками отстрелено 30 хищников. Всего же с начала года истребили уже 259 особей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Значительно сократить количество волков удалось в Арбажском, Афанасьевском, Богородском, Даровском, Котельничском, Лузском, Нагорском, Опаринском, Оричевском, Орловском, Свечинском, Слободском, Тужинском, Шабалинском и Юрьянском районах.

Охотников из данных муниципалитетов отметили и поблагодарили представители областного Министерства охраны окружающей среды. Благодаря своевременному отстрелу удается не допустить неконтролируемое размножения хищников, которые представляют большую опасность не только для домашнего скота, но и человека.