В Уржумском районе перевернулась иномарка, за рулем которой сидела молодая девушка

По предварительным данным, молодая девушка не справилась с управлением. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 11 ноября, в Уржумском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Инцидент случился в 3 часа 40 минут на 2 км дороги Уржум - Нижний Унур - Витля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 20-летняя девушка-водитель автомобиля «Рено Меган» не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии она и два пассажира иномарки: 15-летняя девочка и 32-летняя женщина получили травмы. Насколько повреждения оказались серьезными, а также потребовалась ли кому-либо из них госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых пять человек получили травмы.