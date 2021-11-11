В Кирове появятся две новые остановки общественного транспорта

на новых остановках установили специальные знаки. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершилось строительство двух новых автобусных остановок. Благоустроенные площадки появились в слободе Талица и на улице Ключевой. Об этом рассказали в администрации города.

По информации властей, остановку в слободе Талица пришлось перенести на 40 метров к дому №34. На улице Ключевой посадочная зона теперь располагается у дом № 33/1. Это было сделано по причине того, что возвести объекты на прежних местах не представлялось возможным.

Информацию о переносе остановок уже разместили в общественном транспорте. В течение двух недель водителей автобусов попросили останавливаться и на прежних местах, если на них по-привычке будут стоять пассажиры.