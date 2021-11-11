Кировская управляющая компания лишилась лицензии за ненадлежащую работу

Причиной лишения лицензии послужило игнорирование руководством УК выявленных нарушений Фото: Валерий ШАХОВ

По решению областного Арбитражного суда аннулирована лицензия у ООО «Кировская УК». Организация автоматически была исключена из реестра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснили в Госжилинспекции Кировской области, УК не исполняла свои обязательства. Выявленные в ее работы нарушения не исправлялись. В связи с этим сотрудники ГЖИ направили в суд иск с требованием прекратить деятельность данной управляющей компании.

Собственники квартир многоквартирных домов теперь вправе сами выбрать обслуживающую организацию. Если они не сделают это в ближайшее время, будет назначена временная УК.

Добавим, что с мая 2015 года в Кировской области лицензий лишились уже 27 управляющих компаний. Все они в должной мере не исполняли свои прямые обязанности, при этом получая деньги от собственников жилья.