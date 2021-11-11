На трассе в Слободском районе столкнулись сразу 4 автомобиля

Возможной причиной аварии могли стать наступающие сумерки. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 10 ноября, в Слободском районе произошло ДТП, в котором разбились сразу 4 автомобиля. Массовая авария случилась в 16 часов 15 минут на 637 км трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь.

По сообщениям представителей областной Госавтоинспекции, столкнулись автомобили «Митсубиси Лансер», «Форд Фокус» и два «Мерседеса». По предварительным данным, все машины двигались в попутном направлении. В результате происшествия, 23-летний водитель «Форд Фокус» получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых пять человек получили травмы.