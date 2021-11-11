Ситуация на дорогах Кирова усложняется из-за начавшегося снегопада

Снегопад может привести к образованию больших заторов на проезжих частях областного центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 11 ноября, в Кирове начался сильный снегопад. В связи с этим автомобилистов просят быть аккуратными и соблюдать все правила дорожного движения. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Для предотвращения аварий сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям держать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, двигаться с оптимально-разрешенной и передвигаться по городу только на шипованной резине.

Кроме того, владельцев машин просят аккуратнее проезжать перекрестки. Из-за снегопада, риск возникновения ДТП на данных участках возрастает в несколько раз.