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Общество11 ноября 2021 11:17

Ситуация на дорогах Кирова усложняется из-за начавшегося снегопада

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД
Алексей Романов
Алексей Романов
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Снегопад может привести к образованию больших заторов на проезжих частях областного центра

Снегопад может привести к образованию больших заторов на проезжих частях областного центра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 11 ноября, в Кирове начался сильный снегопад. В связи с этим автомобилистов просят быть аккуратными и соблюдать все правила дорожного движения. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Для предотвращения аварий сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям держать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, двигаться с оптимально-разрешенной и передвигаться по городу только на шипованной резине.

Кроме того, владельцев машин просят аккуратнее проезжать перекрестки. Из-за снегопада, риск возникновения ДТП на данных участках возрастает в несколько раз.