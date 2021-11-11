В Кировской области за сутки коронавирусом заболели 282 человека

В инфекционных стационарах количество пациентов постепенно снижается Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба на 11 ноября, в Кировской области выявили 269 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 13 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 512 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4671. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 202 жителям региона, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 633.

В амбулаторных условиях лечится 9758 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 687 жителей. За сутки вакцинировались 7290 кировчан.