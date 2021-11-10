В Кирове в ДТП на Комсомольской пострадала несовершеннолетняя девушка

Водитель иномарки не убедился в безопасности своего маневра во время поворота налево. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 9 ноября, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. Авария случилась 11 часов 16 минут на улице Комсомольской у дома №13.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 46-летний владелец «Лифан» не убедился в безопасности маневра при повороте налево. В результате он въехал в «Ладу Гранту», которая двигалась во встречном направлении. В происшествии травмы получили 60-летний водитель и 16-летняя девушка-пассажир отечественного автомобиля.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и четыре получили травмы.