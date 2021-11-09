Сергей Улитин стал председателем Общественной палаты Кировской области

Председателем ОПКО пятого созыва стал Сергей Улитин. Фото: kirovreg.ru

В Кирове избрали председателя областной Общественной палаты пятого созыва. Им стал Сергей Улитин. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Первое пленарное заседание для нового созыва состоялось 9 ноября. Одним из вопросов повестки стало избрание председателя. За кандидатуру Сергея Улитина проголосовал 41 из 57 присутствующих на собрании. В четвертом созыве эти обязанности исполняла Наталья Шедько, которая после переизбрания сложила свои полномочия.

Стоит отметить, что Общественная палата Кировской области занимает по значимости 8 место из 85 среди других регионов. Такие данные приводят рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» и ОПРФ.