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Общество9 ноября 2021 16:54

В Кирове хотят продлить маршрут автобуса №3 до Чистых прудов

С инициативой выступил гендиректор АТП
Анастасия Калашникова
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Маршрут изменят с 1 января 2022 года в случае одобрения инициативы. Фото: admkirov.ru

Маршрут изменят с 1 января 2022 года в случае одобрения инициативы. Фото: admkirov.ru

В Кирове хотят продлить автобусный маршрут №3 до Чистых прудов. С инициативой выступил глава АТП Денис Пырлог. Как он сообщил в своем телеграм-канале, в этом микрорайоне частенько наблюдаются проблемы с общественным транспортом.

Свое предложение гендиректор автотранспортного предприятия направил Артему Драчкову - нчальнику отдела транспорта кировской горадминистрации. Если инициатива получит «зеленый свет», то маршрут продлят с 1 января 2022 года. По словам Пырлога, так жителям будет удобнее добираться из микрорайона и обратно. Кроме того, это разгрузит уже существующие маршруты.

Напомним, сейчас автобус №3 идет от железнодорожного вокзала в Коминтерн и обратно. Если инициативу одобрят, то, судя по всему, конечную остановку «тройки» переместят в Чистые пруды.