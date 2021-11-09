Директора филиала одного из университетов Кирова обвинили в коррупции

Директор филиала незаконно выписывал своему заму крупные денежные премии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директора кировского филиала ФГБОУВО «Самарский государственный университет путей сообщения» обвинили в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Руководителю образовательного учреждения внесено представление. Об этом сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что в период с июня 2028 по июль 2021 года, директор незаконно выписывал большие премии своему заместителю и по совместительству близкому родственнику.

В результате прокурор обязал директора филиала устранить все выявленные нарушения. Кроме того, о факте «Конфликта интересов» сообщили начальнику Приволжского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Дело находится на особом контроле надзорного органа.