В Кирове суд признал незаконным строительство здания на Молодой Гвардии

Решением Первомайского районного суда стройку остановили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове запретили незаконное строительство дома на улице Молодой Гвардии. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд. Об этом сообщили в региональном Управлении культурного наследия. Ведомство также сообщает, что исполнительный лист направлен в УФССП по области.

Речь идет о дома №6д по улице Молодой Гвардии. Дело в том, что здание возводили в границах исторического поселения без разрешения. Управление составило протокол об административном нарушении в отношении собственника и участка, и строения, а также направило в суд иск о сносе незаконной постройки. Собственник же пытался доказать, что на участке идет реконструкция уже существующего здания, а не строительство нового. Однако в суде поверили не ему.