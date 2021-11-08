В Вятских Полянах водитель иномарки насмерть задавил 39-летнюю женщину

Возможной причиной трагедии могла стать плохая видимость в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 6 ноября, в Вятских Полянах произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Трагедия случилась в 00 часов 20 минут на улице Гагарина у дома №50. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Дэу Гентра» не заметил 39-летнюю женщину, которая шла по дороге в попутном направлении. В результате владелец иномарки на полном ходу сбил молодую женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

За прошедшие праздничные и выходные дни на территории Кировской области произошло 18 ДТП, в которых один человек погиб и 20 получили травмы.