В Куменском районе водитель иномарки получил серьезные травмы после столкновения с лосем

Судя по повреждениям автомобиля, столкновение произошло на большой скорости. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 7 ноября, в Куменском районе произошло ДТП с участием лося. Происшествие случилось в 14 часов на 46 км трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, лось выбежал на дорогу и водитель автомобиля «Опель Астра» не успел среагировать. В результате столкновения мужчина получил травмы различной степени тяжести. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины автомобильной аварии.