В микрорайоне Радужный из-за участившихся жалоб проверили пробы воздуха

Предприятиям-ресурсопользователям рекомендуют самим контролировать экологические показатели. Фото: vk.com/priroda_43

В конце сентября и октябре текущего года жители микрорайона Радужный пожаловались на ухудшение воздуха и появление неприятного запаха. Главной причиной называли промышленные предприятия, расположенные на территории населенного пункта. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

Специалисты выехали на место и взяли пробы воздуха с промышленных площадок асфальтобетонных заводов ЗАО «ЭнергоТранс-С» и АО «Вятавтодор». Собранные образцы были доставлено в специальную лабораторию.

В результате в пробах, взятых с территории ЗАО «ЭнергоТранс-С», вредных веществ обнаружено не было. Однако на организацию завели дело об административном правонарушении за отсутствие необходимой документации.

На АО «Вятавтодор» проверочные мероприятия продолжаются. По информации сотрудников регионального Минохраны окружающей среды, на предприятии в течение 3-4 дней были проблемы, связанные с заменой фильтров газоочистного оборудования.

В настоящее время завод работает в штатном режиме. За последний месяц жалоб не поступало.