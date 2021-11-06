В Кирове продают здание «Яндекс Такси» за 29 млн рублей

В сумму включено не только само трехэтажное здание, но и два гаража с удобными подъездами. Фото: avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov

В Кирове на продажу выставлено здание «Яндекс Такси», расположенное на Октябрьском проспекте, д. №77. Стоимость объекта составляет 29 млн рублей. Об этом сообщили модераторы популярного сайта объявлений «Авито».

По заявлениям продавца, здание общей площадью 1700 кв метров имеет три этажа, два гаража и отдельных подъезда. Кроме того, к сооружению подведены все необходимые коммуникации. Объект подходит под занятие любым видом деятельности. О причинах продажи не сообщается.