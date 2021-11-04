В Кирове отчистят сигнальные столбики на Воровского после жалоб горожан

На Октябрьском проспекте делиниаторы также приведут в порядок при необходимости. Фото: admkirov.ru

В Кирове почистят и отмоют сигнальные столбики на улице Воровского. Как сообщает горадминистрация, в последнее время на их состояние поступает много жалоб от горожан. Из-за грязи на делиниаторах уже не видно светоотражающих элементов, да и полосу между ними не мешало бы привести в порядок.

Работы пройдут на участке в ночь с четверга 4 ноября на пятницу 5 ноября. Специалисты также проверят состояние сигнальных столбиков на Октябрьском проспекте и при необходимости почистят и их тоже. В дальнейшем, при плюсовой температуре, процедуру будут проводить регулярно. Зимой делиниаторы также собираются содержать в чистоте.