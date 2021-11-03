Вагоны сошли с рельсов из-за плохого состояния путей. Фото: транспортная прокуратура Кировской области

В Кировской области два грузовых вагона сошли с рельсов. О происшествии сообщает региональная транспортная прокуратура.

ЧП произошло ночью 3 ноября, в 02.31. Два вагона, груженых рыбой, сошли с рельсов. Транспорт в тот момент находился на путях, принадлежащих кирово-чепецкому предприятию и примыкающих к станции Киров-Котласский. К счастью, пострадавших не оказалось.

Первичный осмотр показал: происшествие случилось из-за плохого состояния путей. В частности - уширения колеи и негодности деревянного бруса на стрелочном переводе. Транспортная прокуратура начала проверку безопасности и движения поездов на этом участке.