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Происшествия3 ноября 2021 16:32

В Кировской области два грузовых вагона сошли с рельсов

Транспортная прокуратура начала проверку
Анастасия Калашникова
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Вагоны сошли с рельсов из-за плохого состояния путей. Фото: транспортная прокуратура Кировской области

Вагоны сошли с рельсов из-за плохого состояния путей. Фото: транспортная прокуратура Кировской области

В Кировской области два грузовых вагона сошли с рельсов. О происшествии сообщает региональная транспортная прокуратура.

ЧП произошло ночью 3 ноября, в 02.31. Два вагона, груженых рыбой, сошли с рельсов. Транспорт в тот момент находился на путях, принадлежащих кирово-чепецкому предприятию и примыкающих к станции Киров-Котласский. К счастью, пострадавших не оказалось.

Первичный осмотр показал: происшествие случилось из-за плохого состояния путей. В частности - уширения колеи и негодности деревянного бруса на стрелочном переводе. Транспортная прокуратура начала проверку безопасности и движения поездов на этом участке.