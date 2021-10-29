Бюджет, соцподдержка, обманутые дольщики: в Кировской области прошло пленарное заседание ОЗС

На заседании депутаты рассмотрели и приняли ряд важных законопроектов. Фото: zsko.ru

В Кировской области состоялось третье пленарное заседание Законодательного Собрания седьмого созыва. На повестке дня у народных избранников стояло множество важных вопросов - бюджет, проблемы дольщиков, поддержка разных категорий кировчан и многое другое.

Первым вопросом встречи стало внесение изменений в закон о бюджете Кировской области. По докладу министра финансов региона Ларисы Маковеевой, в 2021 году доход бюджета увеличится на 2,8 миллиарда рублей, а расход - на 1,9 миллиарда. Средства путем перераспределения и увеличения межбюджетных трансфертов пустят на самые разнообразные цели.

- Сегодня мы приняли поправки к бюджету 2021 года, а в декабре будем утверждать бюджет на следующий год. Много разных вопросов поднимается, но наша позиция такова: недостаточно финансирования для сельского хозяйства. Наш регион располагается в нечерноземной зоне, в зоне рискованного земледелия, и понятно, что сельхозтоваропроизводителям и так непросто существовать в данных условиях. Учитывая, что большое количество людей живет в сельской местности и зависит от развития предприятий АПК, было бы здорово увеличить дотации, потому что бюджет за несколько лет увеличился практически в два раза, а господдержка сократилась. Мы считаем, что это не очень справедливая история, и просим рассмотреть увеличение дотаций на АПК, - сказала депутат Анастасия Скурихина.

- Мы начинаем работать и в отношении бюджета 2022 года. Первое публичное рассмотрение состоялось в Правительстве региона. Мы ожидаем, что 29 октября документ поступит в Законодательное Собрание, и мы сможем в полной мере приступить к его рассмотрению, сформулировать свои предложения и обсудить их на пленарном заседании, - заметил Председатель ОЗС Роман Береснев.

Депутаты также утвердили продление срока выдачи семейного капитала. Деньги будут выдаваться за третьего или последующего ребенка, родившегося в семье до 31 декабря 2026 года. Кроме того, опекуны, попечители или приемные родители ребенка возрастом до 16 лет смогут получать на него ежемесячное пособие. Докладчик, министр соцразвития Ольга Шулятьева, отметила, что сейчас эта мера помощи становится все более востребованной.

- Мы сегодня продлили действие закона о региональном семейном капитале, который позволяет многодетным семьям получать 50 тысяч рублей на руки либо 100 тысяч рублей в виде ипотеки при рождении третьего ребенка. Если рождаются последующие дети - четвертый, пятый и так далее, - семья так же точно может получить еще 50 тысяч рублей. Я считаю, что эта мера действительно необходима, она положительно влияет на демографическую ситуацию, - отмечает депутат Ольга Тырыкина.

На заседании рассмотрели и вопрос обманутых дольщиков. Меры помощи для них расширили: теперь пострадавшие кировчане смогут получить соцжилье из жилфонда. Воспользоваться этим смогут граждане, включенные в профильные реестры. Кроме того, эту меру предлагают распространить на всех участников строительства зданий, включенных в перечень проблемных объектов.

Еще одна инициатива, поддержанная народными избранниками - сокращение членов Молодежного парламента с 54 до 40, по аналогии с Заксобранием.

- Формироваться Молодежный парламент тоже будет по-новому - путем онлайн-голосования через портал Госуслуг. Принимать участие в голосовании смогут только жители Кировской области. Молодежь будет выбирать молодежь, - заявил депутат ОЗС Никита Соломенников.

Помимо вышеперечисленных, на рассмотрение были представлены и другие законопроекты. Роман Береснев добавил, что депутаты продолжили работу по формированию структуры Заксобрания, необходимой для эффективной работы парламентского корпуса.

Следующее пленарное заседание ОЗС состоится 18 ноября.