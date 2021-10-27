В Кирове на водителя лесовоза упало бревно: мужчина погиб

Несчастный случай произошел при разгрузке лесоматериала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове водитель лесовоза погиб на предприятии. Областная Гострудинспекция завершила расследование возбужденного уголовного дела. Работодателю может грозить наказание, сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел 8 октября 2021 года. Мужчина разгружал лесоматериал на промплощадке. Когда работник ослабил страховочную ленту, одно из бревен соскользнуло с вершины площадки и ударило кировчанина по голове. К сожалению, сотрудник скончался.

Проверка, прошедшая после трагедии, выявила множество грубых нарушений трудового законодательства. В частности, бревна были погружены выше стоек автомобиля, на сотруднике в момент несчастного случая не было каски, а работодатель никак не контролировал процесс. Руководителю в итоге выдали предписание об устранении нарушений. Решается вопрос о возбуждении административного дела.