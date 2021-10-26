Кировчанин оставил без горячей воды жителей дома на Кольцова

Жильцы целого дома сидят без горячей воды больше месяца. Фото: ОНФ по Кировской области

В Кирове жители целого дома остались без горячей воды из-за одного-единственного человека. Председатель дома №24/2 по улице Кольцова лишил ресурса соседей. Об этом рассказали активисты ОНФ.

Дело в том, что у домов №22/1 и 24/2 по Кольцова стоит один бойлер. Вышеупомянутый «герой», как выяснилось, решил стрясти с жильцов больше 200 тысяч рублей на ремонт насоса и прочистку оборудования. Когда обитатели дома №22/1 пошли в отказ, председатель соседнего здания перекрыл задвижку транзитной трубы, по которой горячая вода шла в их квартиры. И все - с сентября кировчане сидят без ресурса.

Ситуация усугубляется тем, что ни актов осмотра оборудования, ни смет на ремонт не существует. По словам председателя пострадавшего дома №22/1, проверку кое-как допустили в подвал. Специалисты признали бойлер исправным, найдя лишь небольшие проблемы с насосом. Страдающие жильцы уже готовы вложиться в ремонт, но без документов они не могут этого сделать.

Выход один - установить собственный бойлер в доме. Однако для этого сначала надо провести отдельную ветку теплотрассы от магистрального трубопровода к этому зданию. Мэрия прорабатывает этот вопрос - ищет подрядчика, но работы начнутся не ранее 2023 года. Активисты направили обращение в прокуратуру, чтобы прекратить самоуправство.