В Кирове вынесли приговор двум молодым людям, нанесшим смертельные травмы пенсионеру

Приговор суда уже вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор двум молодым людям 18 и 16 лет, которые до смерти избили пенсионера. Виновным дали 7 и 6 лет лишения свободы. Первый из них будет отбывать свое наказание в колонии строгого режима, второй в воспитательной. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства доказали, что 25 июля 2020 года, осужденные пришли в квартиру 60-летнего потерпевшего. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. В определенный момент из-за возникшего конфликта молодые люди накинулись на пенсионера и нанесли ему множественные удары по голове и телу. После чего с места преступления скрылись. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался.

Вскоре преступников задержали. На них завели уголовные дела. Приговор уже вступил в законную силу.