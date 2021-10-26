В Кирове на борьбу с последствиями снегопада вышли 50 единиц спецтехники

В очистке от снега тротуаров задействованы 20 единиц специальных машин и специалисты ручного труда. Фото: admkirov.ru

Минувшей ночью в Кирове температура воздуха снизилась до минусовых значений и выпал достаточно толстый слой мокрого снега. К работе по уборке снежных масс и наледи незамедлительно приступили 50 единиц спецтехники. Об этом сообщили в горадминистрации.

К утру сотрудники УДПИ ликвидировали наледь на спусках, подъемах, путепроводах и других опасных дорожных участках. В первую очередь очищали также и лестничные марши, подходы к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

На тротуарах снег сгребают 20 специальных машин. Кроме того, пешеходные зоны обрабатывают противогололедным веществом.

За работой подрядных организаций с помощью системы ГЛОНАСС непрерывно следят сотрудники УДПИ. Кроме того, специалисты выполнят объезд территорий областного центра и в случае необходимости вносят ответствующие коррективы.