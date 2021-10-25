В Вятских Полянах подростки спасли 89-летнюю пенсионерку от ограбления

Грабительницу задержали, она находится под стражей. Фото: pixabay.com

В Кировской области подростки помогли ограбленной пенсионерке не лишиться всех сбережений. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Инцидент произошел в Вятских Полянах 22 октября. В квартиру местной жительницы, 89-летней пенсионерки, позвонили. Открыв дверь, женщина увидела незнакомку, предположительно, цыганку. Та грубо оттолкнула хозяйку квартиры, протиснулась в помещение и принялась обыскивать его в поисках денег и ценностей. Ей удалось найти сумочку пенсионерки, где лежали 55 тысяч рублей. С ней налетчица и скрылась, при этом сильно ударив дверью хозяйку квартиры, которая пыталась ее остановить.

Женщине удалось спуститься на улицу вслед за грабительницей. Во дворе она закричала: «Держите вора!». Ее крик услышали подростки и пришли на помощь, задержав цыганку и потребовав вернуть деньги. Кроме того, ребята вызвали «скорую» для пострадавшей и полицию, удерживая воровку до приезда правоохранителей.

На преступницу завели уголовное дело, сейчас она находится под стражей. Что касается смелых ребят, трех девушек и двух юношей, то их ждет награда от Общественного совета при областном УМВД. Полицейские также выразили подросткам благодарности.