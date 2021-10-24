Виртуальная возлюбленная обманула кировчанина на 260 тысяч рублей

Полицейские задержали злоумышленницу и до суда она будет находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Кирова обратился мужчина, которого обманула виртуальная знакомая. Женщина обманным путем выманила у жителя областного центра более 260 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Правоохранители выяснили, что потерпевший познакомился со злоумышленницей на сайте знакомств. Переписка продолжалась на протяжении двух месяцев. В определенный момент женщина сказала, что больна, находится в больнице и ей требуются деньги на дорогостоящие лекарства. Кировчанин поверил и стал регулярно перечислять денежные средства на указанный счет. В конечном счете, мужчина понял, что его дурят и обратился в полицию.

Подозреваемую задержали. Виртуальной возлюбленной оказалась ранее судимая 37-летняя жительница Нолинска. Свою вину она признала. На женщину завели уголовное дело. Теперь ей грозит реальный тюремный срок. Расследование продолжается.