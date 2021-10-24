У жителя Омутнинска отобрали «Мазду» за долги и неоплаченные штрафы

деньги, вырученные от продажи автомобиля, пойдут на погашение задолженности. Фото: r43.fssp.gov.ru Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Омутнинска лишили личного средства передвижения за долги и неоплаченные штрафы. Мужчина скрывался от судебных приставов и не проживал по месту регистрации. Об этом сообщили в УФССП Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что у должника в собственности есть автомобиль марки «Мазда 3». Стоимость машины примерно соответствует размеру общей задолженности в размере 500 тысяч рублей.

Машину обнаружили в Кирове, предположительно у одного из домов, где скрывается мужчина. Иномарку изъяли и поставили на спецстоянку, откуда ее заберет уже новый хозяин. Вырученные деньги направят на погашение задолженности.