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Общество24 октября 2021 13:39

У жителя Омутнинска отобрали «Мазду» за долги и неоплаченные штрафы

Иномарку поместили на спецстоянку
Алексей Романов
Алексей Романов
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деньги, вырученные от продажи автомобиля, пойдут на погашение задолженности. Фото: r43.fssp.gov.ru

деньги, вырученные от продажи автомобиля, пойдут на погашение задолженности. Фото: r43.fssp.gov.ru

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Омутнинска лишили личного средства передвижения за долги и неоплаченные штрафы. Мужчина скрывался от судебных приставов и не проживал по месту регистрации. Об этом сообщили в УФССП Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что у должника в собственности есть автомобиль марки «Мазда 3». Стоимость машины примерно соответствует размеру общей задолженности в размере 500 тысяч рублей.

Машину обнаружили в Кирове, предположительно у одного из домов, где скрывается мужчина. Иномарку изъяли и поставили на спецстоянку, откуда ее заберет уже новый хозяин. Вырученные деньги направят на погашение задолженности.