В Кирове задержали 19-летнего парня, который незаконно проник на охраняемый объект

Кировские росгвардейцы задержали молодого человека спустя несколько минут после поступления сигнала «тревога». Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего молодого человека, который незаконно проник на охраняемый объект. Оказалось, что юноша находится в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Правоохранители прибыли на место в полпервого ночи, как только поступил сигнал «тревога». Стражей порядка встретил охранник, который указал на молодого человека.

Во время проверки документов задержанного подтвердилась причастность кировчанина к целому ряду преступлений. Теперь ему грозит реальный тюремный срок.