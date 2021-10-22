В Кирове увеличилось количество рейдов по соблюдению масочного режима

Количество покупателей без масок в Кирове снижается с каждым днем. Фото: admkirov.ru

В общественных местах Кирова продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Проверки осуществляют полицейские и представители терруправлений. Об этом сообщили в администрации Кирова.

В пятницу,22 октября, ревизоры проверили торговые центры в районе автовокзала. Так, в одном из магазинов не оказалось защитных масок. Продавцов попросили постоянно следить за количеством средств индивидуальной защиты и своевременно пополнять запасы.

По словам чиновников, такие рейды дают свой результат. Покупателей без масок становится с каждым днем все меньше. Люди понимают, что эпидемиологическая обстановка в городе напряженная и стараются соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Отметим,что за эту неделю на физических и юридических лиц составили 50 протоколов административного правонарушения. За отсутствие маски для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.