В Кирове УК не платила зарплату своим сотрудникам

Зарплату не получил 31 сотрудник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировская УК не заплатила своим сотрудникам более 300 тысяч рублей. В ситуации разбиралась областная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка прошла в «Единой Управляющей Компании». Выяснилось, что за сентябрь свою зарплату не получил 31 сотрудник. Прокурор Ленинского района внес представление руководителю организации. Кроме того, в отношении должностного и юридического лиц возбудили дела об административном правонарушении. Материалы направили в Гострудинспекцию по Кировской области.

После вмешательства надзорных органов руководство УК устранило нарушение. Сотрудники получили свою зарплату.