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Общество22 октября 2021 16:21

В Кирове УК не платила зарплату своим сотрудникам

Сумма долга составила более 300 тысяч рублей
Анастасия Калашникова
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Зарплату не получил 31 сотрудник.

Зарплату не получил 31 сотрудник.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировская УК не заплатила своим сотрудникам более 300 тысяч рублей. В ситуации разбиралась областная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка прошла в «Единой Управляющей Компании». Выяснилось, что за сентябрь свою зарплату не получил 31 сотрудник. Прокурор Ленинского района внес представление руководителю организации. Кроме того, в отношении должностного и юридического лиц возбудили дела об административном правонарушении. Материалы направили в Гострудинспекцию по Кировской области.

После вмешательства надзорных органов руководство УК устранило нарушение. Сотрудники получили свою зарплату.