На жителя Шабалинского района завели уголовное дело за избиение 13-летней дочери

Регулярные побои отца доставляли девочке не только физические травмы, но и психологическое потрясение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шабалинском районе 52-летний местный житель подозревается в систематическом истязании своей несовершеннолетней дочери. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, с июля по октябрь текущего года подозреваемый регулярно наносил побои 13-летней дочери. Девочка получала не только физические травмы, но и испытывала психологическое потрясение.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и мотивы преступления. Нерадивому отцу грозит до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.