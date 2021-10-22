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Происшествия22 октября 2021 12:54

На жителя Шабалинского района завели уголовное дело за избиение 13-летней дочери

Мужчине грозит тюремный срок и лишение родительских прав
Алексей Романов
Алексей Романов
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Регулярные побои отца доставляли девочке не только физические травмы, но и психологическое потрясение

Регулярные побои отца доставляли девочке не только физические травмы, но и психологическое потрясение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шабалинском районе 52-летний местный житель подозревается в систематическом истязании своей несовершеннолетней дочери. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, с июля по октябрь текущего года подозреваемый регулярно наносил побои 13-летней дочери. Девочка получала не только физические травмы, но и испытывала психологическое потрясение.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и мотивы преступления. Нерадивому отцу грозит до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.