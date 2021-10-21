В Кирове несколько лет топит подвал дома на Хлыновской

В доме когда-то проходили транзитные трубы теплоснабжения, но после их обрезали, и теперь оттуда периодически хлещет вода. Фото: onf.ru

В Кирове подвал дома на Хлыновской топит уже несколько лет. И никто ничего не может с этим сделать. Об этом рассказали активисты ОНФ.

По данным общественников, подвал подтоплен постоянно: вода то просачивается через стену, то хлещет из трубы в подвале. Однако кому принадлежат коммуникации, неизвестно, и установить так и не удалось. А текущей весной ситуация усугубилась до предела. Вода поднялась до критической отметки, а после вышла за пределы помещения, затопив отмостку. Из-за влажности в квартирах сперва появились комары, а после разрослась черная плесень.

Жильцы пытались решить эту проблему несколько лет. Дело пошло лишь в текущем году, когда у дома сменилась УК. После нескольких неудачных попыток откачать воду пришли к выводу, что за стеной находятся трубы теплоснабжения - просачивалась же она оттуда? По словам жителей дома, когда-то в здании проходили транзитные трубы теплоснабжения, но затем сеть почему-то обрезали.

Активисты, к которым обратились за помощью, взяли пробы воды и отдали в лабораторию на исследование. Поскольку канализационные и грунтовые воды отличаются по составу от воды из теплотрассы, после анализа станет ясно, к кому надо обращаться. Кроме того, направлено обращение в прокуратуру с просьбой установить собственника сетей.