В кировских больницах появились экспресс-тесты на коронавирус

Для тестирования потребуется взять мазок у пациента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кировских больницах появилась система экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом сообщили в областном правительстве.

Исследования на коронавирус в медучреждениях будут проводить с помощью экспресс-теста. Применяться он будет в случае, если у пациента ярко выражена клиническая картина, характерная для этого заболевания, либо человек контактировал с зараженными. В иных случаях медики будут использовать ПЦР-тесты.

Система проста: у пациента берут мазок из носоглотки. Результат исследования готов через 20-30 минут. Тест поможет быстро принимать решение о тактике лечения. В связи с этим они будут использоваться и в инфекционных стационарах при госпитализации заболевших с экстренными показаниями.