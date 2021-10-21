В Кирове ларьки, киоски и павильоны приведут к единому внешнему виду

Депутаты обсудили вопрос изменений в правилах внешнего благоустройства города. Фото: duma.mo-kirov.ru

В Кирове решили изменить правила внешнего благоустройства, определяющие вид киосков, ларьков и павильонов. Вопрос об этом рассматривался на очередном заседании профильной комиссии Гордумы.

Единый вид нестационарных торговых объектов (НТО) будет определяться каталогом, разработанным МКУ «Архитектура». Специалисты изучили опыт других регионов, учли основные тенденции, применили элементы цветовой идентификации в зависимости от специализации объекта.

Кроме того, в ходе слушаний по этому вопросу прозвучал ряд предложений. Их также взяли в работу. К примеру, рабочая группа по размещению НТО сможет согласовывать внешний вид киосков и ларьков, которые действуют в рамках договоров-франшиз. Каталог также можно будет дополнить типовыми архитектурными решениями по желанию предпринимателей.

Известно, что он начнет действовать с 1 января 2023 года. В этот срок закончится действие существующей схемы размещения НТО. Срок действия нового документа предложили увеличить до 7 лет.

Глава Кирова Елена Ковалева отметила, что депутаты просили обсудить с правительством региона вопрос об оказании помощи малому бизнесу, который понесет затраты после переоборудования объектов. Минпром Кировской области рассмотрит эту возможность и уведомит о результатах в ноябре.