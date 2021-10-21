Темпы вакцинации в Кировской области увеличились в три раза

На сегодняшний день общий запас вакцин в Кировской области составляет более 166 доз. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области за последние несколько дней темпы вакцинации увеличились почти в три раза. Только за прошедшие сутки привились около 6 тысяч человек. Об это сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам министра здравоохранения области Андрея Черняева, на сегодняшний день первый компонент вакцины получили уже более 400 тысяч кировчан. Регион располагает достаточным запасом препаратов. Гражданам на выбор предлагается 4 вакцины: ГамВакКовид», «Спутник Лайт», «ЭпивакКорона» и «Ковивак». Последние две пока находятся в ограниченном количестве.

По заявкам работодателей организуются выезды медицинских бригад на предприятия и в организации. В областном центре продолжают действовать мобильные, а также круглосуточные прививочные пункты на базе приемных отделений стационаров городских больниц № 5 и № 9 и Регионального эндокринологического центра.