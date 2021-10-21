В Кирове приступили к обработке дорог противогололедными материалами

Большая часть спецтехники Кирова готова к зимнему сезону. Фото: admkirov.ru

В Кирове сотрудники подрядной организация АО «Гордормостстрой» приступили к обработке дорог галитом. Это связано с резким понижением температуры и снегопадом. Об этом сообщили в администрации города.

В первую очередь противогололедное вещество нанесут на путепроводы, опасные спуски и подъемы, а также на подъезды к остановкам общественного транспорта.

По словам представителей подрядной организации, большая часть спецтехники к зимнему сезону готова. Постоянный контроль за этим ведет управление дорожной и парковой инфраструктуры Кирова.

Водителям в очередной раз напоминают о соблюдении ПДД, скоростного режима и безопасной дистанции.