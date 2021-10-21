В Кирове детсады чуть не остались без молока, кефира и творога

Ситуацию спасли кировские и удмуртские производители. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове внезапно не оказалось поставщика «молочки» в детские сады. Ситуацию пришлось экстренно исправлять с помощью собственных производителей и соседних регионов. Об этом рассказали в горадминистрации.

Как выяснилось, после проведения торгов на определение поставщика молока, кефира и творога победителем оказался ИП из Йошкар-Олы. Сразу после этого он отказался от подписания всех контрактов. Кировский комбинат продовольствия и соцпитания срочно заключил договоры с единственными поставщиками - производители из нашей области и Удмуртии.

Сейчас комбинат намерен добиваться признания йошкар-олинского предпринимателя недобросовестным поставщиком. Кроме того, будут объявлены новые аукционы по поиску снабжающей организации. В конце ноября по их итогам заключат новые договоры на поставку «молочки».