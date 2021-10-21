В Кирове проверили, как соблюдают самоизоляцию амбулаторные больные COVID-19

Количество кировчан, болеющих коронавирусом на дому, превысило 11 тысяч человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове сотрудники УМВД и Роспотребнадзора проверили, как горожане, больные COVID-19, соблюдают самоизоляцию. Амбулаторных больных сверяли с помощью домофона. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Отметим, что граждане, лечащиеся от коронавируса на дому, не должны выходить из квартиры. За их состоянием наблюдают участковые врачи. В случае ухудшения самочувствия, амбулаторных пациентов госпитализируют в инфекционные стационары.

На сегодняшний день, COVID-19 болеют порядка 17 тысяч жителей Кировской области. Из них свыше 11 тысяч лечатся в домашних условиях.