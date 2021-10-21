Водителю из Санчурского района, по вине которого погибли три человека, вынесли приговор

Приговор суда пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Санчурского района, устроившему смертельное ДТП, вынесли приговор. Мужчине дали 3,5 года лишения свободы, а также на 2,5 года отобрали водительские права. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что 21 января 2021 года осужденный, управляя автомобилем «Mazda CX 7, двигался по трассе Яранск - Санчурск - Йошкар - Ола. Грубо нарушая ПДД, 30-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где «лоб в лоб» столкнулся с «Subaru Dex». В результате той страшной аварии погибли трое человек.

Прокурор не согласился с решением суда, посчитав наказание слишком мягким. Приговор пока не вступил в законную силу.