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Общество21 октября 2021 13:05

Водителю из Санчурского района, по вине которого погибли три человека, вынесли приговор

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении
Алексей Романов
Алексей Романов
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Приговор суда пока не вступил в законную силу

Приговор суда пока не вступил в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Санчурского района, устроившему смертельное ДТП, вынесли приговор. Мужчине дали 3,5 года лишения свободы, а также на 2,5 года отобрали водительские права. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что 21 января 2021 года осужденный, управляя автомобилем «Mazda CX 7, двигался по трассе Яранск - Санчурск - Йошкар - Ола. Грубо нарушая ПДД, 30-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где «лоб в лоб» столкнулся с «Subaru Dex». В результате той страшной аварии погибли трое человек.

Прокурор не согласился с решением суда, посчитав наказание слишком мягким. Приговор пока не вступил в законную силу.