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Происшествия21 октября 2021 12:18

На жителя Кирово-Чепецкого района, до смерти избившего свою мать, завели уголовное дело

Мужчине грозит тюремное заключение
Алексей Романов
Алексей Романов
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Мужчину задержали вскоре после совершения преступления

Мужчину задержали вскоре после совершения преступления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецком районе задержали 56-летнего мужчину, который до смерти избил свою пожилую мать. На подозреваемого завели уголовное дело. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, житель поселка Пригородный Кирово-Чепецкого района проживал совместно с 80-летней потерпевшей. Во время очередной ссоры из-за личной неприязни мужчина нанес матери множественные удары руками и ногами по телу. От полученных травм женщина скончалась.

В настоящее время устанавливаются все причины и мотивы совершенного преступления. Расследование продолжается.