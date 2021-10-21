На жителя Кирово-Чепецкого района, до смерти избившего свою мать, завели уголовное дело

Мужчину задержали вскоре после совершения преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецком районе задержали 56-летнего мужчину, который до смерти избил свою пожилую мать. На подозреваемого завели уголовное дело. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, житель поселка Пригородный Кирово-Чепецкого района проживал совместно с 80-летней потерпевшей. Во время очередной ссоры из-за личной неприязни мужчина нанес матери множественные удары руками и ногами по телу. От полученных травм женщина скончалась.

В настоящее время устанавливаются все причины и мотивы совершенного преступления. Расследование продолжается.