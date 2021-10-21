В Кирове под колеса «Лады Гранты» угодил 12-летний школьник

Возможной причиной того, что водитель вовремя не заметил ребенка могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 20 октября, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок. Происшествие случилось в 18 часов 35 минут на улице Карла Маркса у дома № 131. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не заметил переходящего дорогу школьника и не успел вовремя затормозить. В результате мальчик получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

В связи с резкой сменой погоды и выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя сотрудники ГИБДД просят кировчан быть внимательнее не дорогах. Автолюбителям рекомендуют соблюдать дистанцию, скоростной режим и сменить летнюю резину на зимнюю.