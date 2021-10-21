Метеопредупреждение на 21 октября в Кировской области: мокрый снег и сильный ветер

Синоптики обещают сильный снег, переходящий в дождь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировчан ожидает весьма невеселая погодка. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на 21 октября.

По данным ЦГМС, сегодня ожидается сильный снегопад, переходящий в дождь. Кроме того, синоптики обещают усиление ветра до 15-20 м/с - будьте осторожны.

Областная ГИБДД также предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Кировчанам напоминают о необходимости соблюдать оптимальную скорость, дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Кроме того, водителям необходимо «переобуть» свою ласточку: самое время для зимней резины.

Пешеходам также не стоит забывать о своей безопасности, особенно в условиях плохой видимости. Переходя дорогу, сперва убедитесь, что вас видят и пропускают. В идеале также необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.