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Здоровье21 октября 2021 10:44

В Кировской области за сутки коронавирусом заразились 229 человек

На стационарном лечении находятся почти 5,5 тысячи пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В отделении реанимации медики оказывают помощь 203 жителям области

В отделении реанимации медики оказывают помощь 203 жителям области

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 21 октября, выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 493 человека.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5427. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 203 жителям региона, 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 572. В амбулаторных условиях лечится 11451 кировчанин.

За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 8799 исследований на коронавирус. В медучреждениях прошел компьютерную томографию легких 931 человек. Бригады скорой помощи 1864 раза выезжали на вызовы.