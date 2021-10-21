В Кировской области за сутки коронавирусом заразились 229 человек

В отделении реанимации медики оказывают помощь 203 жителям области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 21 октября, выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 493 человека.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5427. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 203 жителям региона, 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 572. В амбулаторных условиях лечится 11451 кировчанин.

За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 8799 исследований на коронавирус. В медучреждениях прошел компьютерную томографию легких 931 человек. Бригады скорой помощи 1864 раза выезжали на вызовы.