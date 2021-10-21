В Кирове закончили ремонтировать улицы Чернышевского и Цеховую

На обеих улицах восстановили проезжую часть и тротуары. Фото: admkirov.ru

В Кирове закончили ремонтировать еще две городские улицы. А именно - Цеховую и Чернышевского. Об этом сообщает горадминистрация.

Улицу Чернышевского реконструировали после проведения земляных работ. Участок длиной в 200 метров перекопали в девяти местах. Сейчас рабочие восстановили и асфальт, и тротуар. В ходе приемки недочетов не выявили.

На Цеховой отремонтировали отрезок улицы длиной 600 метров. С обеих сторон дороги также восстановили тротуары - от улицы Крутикова до Лепсе. На проезжей части специалисты выполнили фрезерование и уложили два слоя асфальта.

Как сообщает мэрия, на текущей неделе планируется сдача еще четырех участков.