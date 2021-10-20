В кировском дендрарии убрали семь несанкционированных свалок

Мусор вывезли после вмешательства прокуратуры. Фото: Василий Вахрин

В кировском дендрапарке устроили семь несанкционированных свалок. Информацию об этом сообщает областная прокуратура.

Как сообщает ведомство, проверка прошла после жалоб горожан. На территории дендропарка лесоводо выявили семь несанкционированных мест размещения отходов. Специалисты прокуратуры подтвердили, что жалобы были обоснованными. Как выяснилось, территория памятника природы закреплена за КОГПОБУ «Кировской лесопромышленный колледж» на праве бессрочного пользования.

Руководителю колледжа внесли представление. В итоге дирекция организовала уборку мусора с территории дендрария.