В Кирове пассажирка автобуса получила травмы из-за экстренного торможения

Инцидент произошел на улице Ленина. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове женщина получила травмы в автобусе. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

ДТП произошло 19 октября в 08.40 на улице Ленина, у дома №181. «Лада Приора» не пропустила автобус, ехавший в попутном направлении, и водителю общественного транспорта пришлось экстренно затормозить, чтобы избежать аварии. В итоге 55-летняя пассажирка «ПАЗа» упала. По информации ведомства, женщина получила травмы, какой тяжести - неизвестно.

Всего на дорогах Кировской области за минувшие сутки произошло четыре ДТП. В них пострадали пять человек. Погибших нет.