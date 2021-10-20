«Тело нашли в пруду»: в Кирове завершились поиски без вести пропавшего 35-летнего мужчины

Поиски мужчины начались 16 октября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове завершились поиски 35-летнего Дмитрия Деккера. К сожалению, мужчина погиб. Информацию сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Новость о поиске кировчанина появилась 16 октября. Дмитрий пропал тремя днями ранее, 13 октября, и с тех пор не выходил на связь. Мужчину искали волонтеры, ждали друзья и семья. Очень многие знакомые волновались в комментариях, считали это «шуткой в его стиле» и просили вернуться.

19 октября в 17.57 отряд «Лиза Алерт» сообщил об окончании поисков.

- Дмитрий Викторович найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Сил и терпения вам, - написали волонтеры в паблике.

В областном Следкоме нам сообщили, что тело кировчанина нашли в пруду в парке имени Кирова. Следов насильственной смерти не обнаружено, уточняет ведомство. По факту произошедшего проводится проверка.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.