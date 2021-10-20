Кировская полиция ищет новый дом для служебных собак

Отслужившим песикам нужен новый дом и добрые хозяева. Фото: 43.мвд.рф

Кировская полиция раздает отслуживших собак. Информацию сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейских псов «отстраняют» от работы, когда они уже не могут выполнять свои обязанности - в связи с почтенным возрастом. По федеральному закону об ответственном обращении с животными, четвероногих друзей полагается передать другим владельцам, которые смогут обеспечить собаке достойную старость. Это совершается как на возмездной, так и безвозмездной основе.

Сейчас закончившим свою службу песикам ищут новый дом и добрых хозяев. Если вы заинтересованы в приобретении верного четвероногого друга, позвоните по телефону 57-66-04. Информацию предоставляют в рабочие дни с 9 до 17 часов.