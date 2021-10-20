В сквере на площади Лепсе появится новое декоративное ограждение

В последний раз ограждение в сквере устанавливали около 45 лет назад. Фото: admkirov.ru

В Кирове в сквере на площади Лепсе в скором времени появится новое пешеходное ограждение. К работам планируют приступить уже в ближайшие дни. Об этом сообщили в горадминистрации.

Как сообщили в городском УДПИ, старым декоративным элементам уже порядка 45 лет. За это время они пришли в неудовлетворительное состояние и отреставрировать их не представляется возможным. Новое ограждение будет оборудовано по всему периметру сквера и окажется аналогичным по форме и внешнему виду тому, которое установлено на Октябрьском проспекте и привокзальной площади.

Напомним, что в этом году в сквере благоустроили пешеходные дорожки. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».