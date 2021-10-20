Из-за резкого похолодания кировчан просят быть аккуратнее на дорогах

Резкое понижение температуры ведет к образование на дорогах наледи и как следствие увеличивается количество ДТП Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кировской области в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до минусовых значений, а также осадки в виде снега и дождя. Именно в этот период года отмечается наибольшее количество ДТП. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Резкое похолодание ведет к образованию на дорогах наледи. Самыми опасными участками являются мосты, путепроводы, крутые спуски и подъемы. В связи с этим представители дорожной полиции просят водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

В целом манера управления транспортом должна стать более спокойной. Автомобилистам необходимо избегать резких маневров и высоких скоростей. Кроме того, кировчанам рекомендуют уже сейчас поменять летние шины на зимние.